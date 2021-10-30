Bilecik’te ’Hızlı Kırsal Değerlendirme’ toplantısı yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ’Hızlı Kırsal Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sultan Ece Altınok Çalışkan tarafından, ’Bilecik İli Karasu Nehri Havzası Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ ve ’Peyzaj Yönetiminin Geliştirilmesi’ başlıklı doktora tez çalışması kapsamında ilki Bozüyük düzenlenen ’Hızlı Kırsal Değerlendirme’ toplantısının ikincisi Pazaryeri’nde yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Pazaryeri Kaymakamlığı katkılarıyla düzenlenen ’Hızlı Kırsal Değerlendirme’ toplantısı Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, kaymakamlık çalışanları ve ilçe muhtarları katıldı.

Toplantıda bir sunum yapan Öğr. Gör. Çalışkan, her bir köy muhtarından köylerinin doğal ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler toplayarak ilçenin ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı. Öğr. Gör. Çalışkan ilerleyen günlerde Bilecik merkezde benzer bir çalışma yapılacağını dile getirerek, "Hızlı kırsal değerlendirme toplantılarından elde edilen verilerin ilimizin ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile paylaşılacağını ve bu kurumların belirleyeceği yetkililerle de bir toplantı gerçekleştirilerek onlardan da kurumlarının konuyla ilgili sağlayabilecekleri katkıya dair bilgiler alınacak" dedi.