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Bilecik’te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları devam ediyor

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Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımları devam ediyor.

Bilecik’te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları devam ediyor
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Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımları devam ediyor.

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Bilecik Belediyesi, maddi durumları iyi olmayan ailelere yaptığı yardımlarla yanında yer alıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taleplerin alındığı yardım kapsamında bu yıl yüzlerce ton kömür, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Kömür yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarin, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Ekipler ayrıca dağıtım sırasında evinde engelli çocuğu bulunan yaşlı teyzeye, sobaya sığmayan odunlarını keserek yardımcı oldu.

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