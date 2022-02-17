Bilecik’te ikinci etap yağmur suyu kolektör hattı çalışmalarına başlandı

Bilecik’in 6 Eylül Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Semih Şahin yapılan çalışmalar için, “Şehrimizin yıllardır çözülmemiş, ihmal edilmiş altyapı sistemini yeni baştan yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bilecik Belediyesi, şehrin altyapı sorununu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği ’Bilecik Kanalizasyon ve Altyapı Projesi’ çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin yıllardır çözülemeyen ve kronik hale gelen altyapı problemlerini çözmeyi amaçladıklarını aktaran Belediye Başkanı Semih Şahin, 6 Eylül Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Şahin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

“Şehrimizin yıllardır çözülmemiş, ihmal edilmiş altyapı sistemini yeni baştan yapıyoruz”

Proje kapsamında ikinci etap yağmur suyu kolektör hattı çalışmalarına başlandığı müjdesini veren Başkan Şahin, “6 Eylül Caddesi ya da diğer adıyla hastane yokuşu olarak adlandırılan bölgede güney hat 2 yağmur suyu kolektör hattı çalışmalarına başladık. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse bu bölgelerde toplanan yağmur suları, büyüklükleri sayısal olarak hesaplanmış daha büyük borularla toplanacak ve buradan alıcı ortamı olan dere yataklarına verilecek. Şehrimizin yıllardır çözülmemiş, ihmal edilmiş altyapı sistemini yeni baştan yapıyoruz. Böylece Bilecik, hak ettiği modern bir şehrin altyapısına en kısa zamanda ulaşacak. Bu süreçte bu çalışmaların tamamlanmasını sabırla ve hoşgörüyle bekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey daha güzel ve daha modern bir Bilecik için” ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanması için çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin incelemelerin ardından alandan ayrıldı.