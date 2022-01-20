banner4556

Bilecik’te iş kazası: 1 yaralı

banner4336

Bilecik’te bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında bir işçinin kolu koptu.

Bilecik’te iş kazası: 1 yaralı
banner4582

Bilecik’te bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında bir işçinin kolu koptu.

banner4575

Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. OSB’de faaliyet gösteren bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında Y. C. (55) isimli işçinin diresek üstünden kolu koptu. Kazayı gören çalışma arkadaşı durumun hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçiyi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İşçinin tedavisinin devam etmesi için Konya’ya sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tren çarpması sonucu yaralanan şahıs hayatını...
Tren çarpması sonucu yaralanan şahıs hayatını...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349