Bilecik’te iş yeri yangını

Bilecik’te iki katlı bir bijuteri dükkânında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Alınan ilgilere göre; Tevfikbey Caddesi üzerinde hizmet veren bir bijutericinin ikinci katında çıkan dumanları gören işyeri çalışanları hemen durumu 112’ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, yangını anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, işyerinin ikinci katında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının kombinin elektrik tesisatından çıktığı iddia edilirken, tedbir amaçlı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi.