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Bilecik’te itfaiye ekipleri bir işyerinde çıkan yangına anında müdahale etti

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Bilecik’te bir işyerinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik’te itfaiye ekipleri bir işyerinde çıkan yangına anında müdahale etti
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Bilecik’te bir işyerinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Alınan bilgilere göre dün gece Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde bir pizzacı dükkanın mutfak kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi bağlı ekipler yangınına anında müdahale ederek maddi kaybın daha da artmasını engelledi.

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