Bilecik’te kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

Bilecik’te kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Osmaneli’nde faaliyet gösteren bir tavuk firmasında çalışana kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Yapılan bilgilendirme temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı.

Öte yandan 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, kadına yönelik şiddet broşürü ve KADES broşürü dağıtıldı.