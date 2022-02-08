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Bilecik’te kar yağışı etkili oluyor

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Bilecik’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla il merkezi ve bazı ilçeler beyaza büründü.

Bilecik’te kar yağışı etkili oluyor
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Bilecik’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla il merkezi ve bazı ilçeler beyaza büründü.

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İl merkezi, ilçeler ve köylerde dünden beri etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, ilçe merkezlerinde kar kalınlığı belirli yerlerde 10 santimetreyi geçti. İlçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri ise kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda beklerken, sürücülere zincirsiz çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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