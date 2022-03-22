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Bilecik’te kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

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Bilecik’te kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürürken, Bozüyük ilçesinin en yüksek rakımlı olan Camiliyayla köyünde kar kalınlığım 1 metreye yaklaştı.

Bilecik’te kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor
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Bilecik’te kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürürken, Bozüyük ilçesinin en yüksek rakımlı olan Camiliyayla köyünde kar kalınlığım 1 metreye yaklaştı.

Bilecik ve ilçelerini etkisi altına kar yağışı sonrası kapanan köy yolları İl Özel İdare ekiplerince açılırken, yüksek kesimlerdeki çalışmalar devam ediyor. Bozüyük’e 35 kilometre uzaklıkta, çam ormanları ile kaplı 1470 rakımlı Camiliyayla köy yolunda ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığı köyde 1 metreye ulaşırken, ekipleri ilçe ile köy arasındaki bağlantı yolunu açmak için canla başla çalışıyorlar.

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