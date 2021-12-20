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Bilecik’te karla mücadele başladı

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Bilecik’in yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, ekipler kapanan köy yolları açmak için seferber oldu.

Bilecik’te karla mücadele başladı
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Bilecik’in yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, ekipler kapanan köy yolları açmak için seferber oldu.

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Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımın etkileneceği köy yollarında çalışmalarına başladı. Açılan köy yolları ile vatandaşlara sağlıklı ve güvenli ulaşım imkanı sunulmaya çalışıldığı bildiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, "İlimiz genelinde etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi için ekiplerimiz köy yollarının şehirlerden bağlantısının kopmaması, vatandaşların köy yollarında sıkıntı yaşamaması ve daha rahat ulaşmasını sağlamak için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüp kapanan köy yollarını açarak trafik güvenliğini sağlamaktadır" dedi.

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