Bilecik’te ’Kaza Kavşağına’ dubalı çözüm

Bilecik’te defalarca trafik kazasının meydana geldiği bölgeye belediye ekiplerince dubalı çözüm bulundu.

Bilecik merkezde bulunan kavşakta defalarca kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı tarafından en son servis edilen ’Kaza Kavşağında Yine Kaza’ başlıklı haberinin ardından Bilecik Belediyesi harekete geçti. Atatürk Bulvarı, Tevfikbey ile Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan ’Kaza Kavşağı’ olarak adlandıran bölgeye Bilecik Belediyesi’ne bağlı ekiplerce kazaları önlenmesi amacıyla duba çalışması yapıldı. Kazaların, kenarda bulunan araçların görüşü kapatması sonrasında meydana geldiğini tespit eden ekipler tarafından duba çalışması yapıldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından atam not alırken, söz konusu kavşakta araçların hızlarının kesilmesi ile de kazaların önüne geçilebileceğini savundu.