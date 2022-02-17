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Bilecik’te KDV denetimi

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

Bilecik’te KDV denetimi
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

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Osmaneli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetim yaptı. Bazı temel gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinden sonra marketlerde etiket ve kasa fişi denetimleri gerçekleştirildi. Marketlerin KDV indirimini fiyatlara yansıttığı belirlenirken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, market yöneticilerine ve esnafa duyarlılıkları için teşekkür etti.

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