Bilecik’te ’Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Belediye Düğün Salonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleşen toplantıya İl Tarım Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürleri, Gölpazarı İlçe Müdürlüğü personeli, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Toplantıda üreticilere tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar 2021 yılında uygulamaya konulduğu belirterek, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar ile ilgili yüzde 50 hibe destekli ekipmanlar hakkında bilgiler sunuldu.