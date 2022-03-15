Bilecik’te konu satışları yüzde 45,3 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2022 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Şubat ayında, 2021 Ocak ayına göre yüzde 45,3 oranında artarak 250 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2022 Şubat ayında konutların 101 adedi ilk defa (ilk el satış), 149 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 250 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,3 oranında artarak 75 adet, diğer satışlar ise yüzde 41,1 oranında artarak 175 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 75 konutun 34 adedi ilk satış, 41 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu.