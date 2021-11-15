Bilecik’te konut satışlar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2021 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Ekim ayında, 2020 Ekim ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 320 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2021 Ekim ayında konutların 150 adedi ilk defa (ilk el satış), 170 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 320 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında artarak 97 adet, diğer satışlar ise yüzde 10,9 oranında artarak 223 adet olarak gerçekleşti.Bilecik’te ipotekli satış yapılan 97 konutun 44 adedi ilk satış, 53 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu.