Bilecik’te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Bilecik’te 2021 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 oranında arttı.

TÜİK’ten alınan bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Eylül ayında, 2020 Eylül ayına göre yüzde 25,5 oranında artarak 369 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2021 Eylül ayında konutların 155 adedi ilk defa (ilk el satış), 214 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 369 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak 106 adet, diğer satışlar ise yüzde 34,2 oranında artarak 263 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 106 konutun 45 adedi ilk satış, 61 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu.