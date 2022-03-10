Bilecik’te kumar baskınında 9 kişiye 16 bin 371 lira ceza

Bilecik’te düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye 16 bin 371 lira ceza yazıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri alınan bir ihbar üzerinde kent merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, Ö.B.’ye ait olduğu belirlenen adreste M.K., S.Ç.Y., O.N.B., T.K.E., İ.Y., F.C., İ.İ., S.A., ve Ü.S. isimli şüphelilerin bulunduğu masalarda iskambil kağıdı, adisyon ile paraları ele geçirdi. Operasyon düzenlenen binada ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 7 bin 955 lira para, 34 adet açılmamış iskambil kâğıdı, 4 adet okey ıstakası ve 3 adet açılmamış okey taşları ile parça halde bulunan okey taşları ele geçirildi. Şahıslara ’Kabahatler Kanunu 34. Maddesi’nden toplamda 16 bin 371 TL cezai işlem uygulanmıştır. Şüpheli Ö.B. isimli şahsa ise ’Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama’ suçundan işlem uygulandı. Ö.B. emniyetteki sorgununun ardından çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.