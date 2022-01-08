Bilecik’te Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi hayata geçirildi

Bilecik’te ’Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında Pelitözü ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulları’nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi Bilecik’te hayata geçmeye başladı. Bu kapsamda Pelitözü ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulları’nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından idareci ve öğretmenlerle birlikte kütüphaneyi gezen il müdürü öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma etkinliğine katıldı.