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Bilecik’te lastik fabrikasında yangın çıktı

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Bilecik’te faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik’te lastik fabrikasında yangın çıktı
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Bilecik’te faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Dün gece 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine ve organize sanayi bölgesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrikada çıkan yangında yaralanan ya da zarar gören kimse olmazken maddi hasar meydana geldi. Fabrikası yetkilileri yangına hızla müdahale ederek felaketin büyümesini önleyen itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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