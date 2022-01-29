Bilecik’te mera alanını 17 bin dekardan 62 bin dekara çıktı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde mera alanlarının 17 bin dekardan 62 bin dekar seviyesine çıkarıldığı söyleyerek, "Sürüm, ekim ve bakım maliyeti dekar başına 700 TL olarak belirlenmesi uygun görüldü” dedi.

2022 yılının ilk Mera Komisyon Toplantısı Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıya Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Muhakemat Müdürü Alptekin Yörükoğlu, Jandarma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Üzeyir Cırrık, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Milli Emlak Müdürü Yasin Ulutaş, Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım, Devler Su İşleri temsilcisi Özgen Kayaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür Vekili Hasan Bingöl ’ün katıldı.

"Otlatma tarihleri görüşüldü"

Komisyon toplantısı sonrası açıklamada bulunan İl Müdürü Necmettin Yoldaş, mera, yaylak, kışlak ve benzer alanlarda uygulanacak otlatma tarihlerinin görüşüldüğünü belirterek, “Merkez ilçe ile Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde bulunan alanlar için otlatma başlangıcının 1 Mayıs 2022, bitiş tarihinin 1 Ekim 2022; İnhisar ve Osmaneli İlçelerinde bulunan alanlar için ise otlatma başlangıcının 15 Nisan 2022 bitiş tarihinin ise 5 Ekim 2022 olarak belirlenmesine karar verildi” dedi.

“Kuru ot bedelinin kilogramı 1 lira 70 kuruş olarak kabul edildi”

İl Müdürü Yoldaş, “İlimizde 2022 yılı içerisinde yapılacak tahsis amacı değişikliği müracaatları kapsamında tahsil edilmesi gereken 20 yıllık ot bedeli hesaplamalarında kullanılacak olan kuru ot birim fiyatının belirlenmesi hususu değerlendirildi. Kuru ot bedelinin kilogramı 1 lira 70 kuruş olarak kabul edilmesi karar bağlandı” ifadelerine yer verdi.

“Sürüm, ekim ve bakım maliyeti dekar başına 700 TL olarak belirlenmesi uygun görüldü”

İl Müdürü Yoldaş, “İlimizde 2022 yılı içerisinde yapılacak mera işgal işlemlerinde, eski haline getirme bedellerinin, yapılması gerekecek kazı, dolgu, yıkım, söküm, nakliye vb. gibi ek işlemler hariç olmak üzere sürüm, ekim ve bakım maliyeti olarak dekar başına 700 TL olarak belirlenmesi uygun görüldü. Osmaneli İlçesi Hisarcık köyünde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mera yönetim birliği seçimleri sonucunda mera yönetim birliği yönetim kurulu asil üyeliklerine Hasan Şahan, Muhammet Ural, Salih Duman, Mücahit Ceylan, ve Şenol Çetin seçilmiş, Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından doğal üye olarak İbrahim Şimşek bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Kayıtlı mera alanları 17 bin dekardan 62 bin dekar seviyesine çıkarılmıştır”

İl Müdürü Yoldaş, mera alanlarının genişletildiği bilgisini vererek, “İl Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde, Bilecik’te kayıtlı mera alanları 17 bin dekardan 62 bin dekar seviyesine çıkarılmıştır. Köylerimize kazandırılan yeni mera alanları sayesinde hayvancılığın en önemli girdi maliyetini oluşturan ucuz ve kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanmış olacaktır” ifadeleriyle konuşmasına son verdi.