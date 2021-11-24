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Bilecik’te motosiklet kazası: 1 yaralı

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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te motosiklet kazası: 1 yaralı
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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Tepebaşı mevkiinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 AAY 590 plakalı motosiklet sürücü A.K., Tugay Komutanlığı kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü kaldırımda bulunan demir korkuluğa çarpması sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis kaza ile ilgili araştırma başlattı.

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