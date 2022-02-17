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Bilecik’te okul kantinleri denetlendi

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, okul servisleri, kantinler ve marketlerde çeşitli kalemlerdeki denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürdüklerini ifade ederek, “Belli aralıklarla yaptığımız denetimler devam edecek” dedi.

Bilecik’te okul kantinleri denetlendi
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, okul servisleri, kantinler ve marketlerde çeşitli kalemlerdeki denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürdüklerini ifade ederek, “Belli aralıklarla yaptığımız denetimler devam edecek” dedi.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi vererek, “Okul kantinleri ve öğrenci servislerinin denetimlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Bu denetimleri cuma gününe kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ekiplerimizle, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerimizi tamamladık. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, genel temizlik, sağlık bilgisi kuralları ve salgın tedbirleri gibi birçok başlıkta denetimler gerçekleştirdik. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanaklarımızı tuttuk. Belli aralıklarla yaptığımız denetimler devam edecek” dedi.

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Öte yandan Zabıta Müdürü Yılmaz, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Alo Zabıta Hattı ve Güzel Masa Whatsapp Hattından ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

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