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Bilecik’te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

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Bilecik’te 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi başlamadan önce zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik’te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi
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Bilecik’te 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi başlamadan önce zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü okullarda eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde okullarda güvenli eğitim için tedbir alındı. Aksaklıklar bulunan öğrenci servis sürücülerine gerekli tutanaklar tutularak, uyarılar yapıldı.

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