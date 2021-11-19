Bilecik’te sinemaya korsan film denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet müdürlüğüne gelen korsan film ihbarı üzerine 6 Eylül sinema salonunda denetim yaptı.

Başta gıda ürünleri olmak üzere vatandaşlarımızın birçok konuda sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla birçok başlıkta denetimler gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, bu kez sinema salonunu kontrol etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen korsan film ihbarı üzerine sinema salonunda bandrol denetimi gerçekleştiren ekipler, herhangi bir uygunsuzluğun olmadığını tespit etti.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlarımızın bu ve benzeri konulara karşı duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk ile karşılaştıklarında 153 numaralı telefonu arayabilecekleri bilgisini verdi.