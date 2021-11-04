Bilecik’te taksi durakları ve sürücülere "12 kural" denetimi ve bilgilendirmesi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde trafik polisleri tarafından taksicilere 12 kural hakkında bilgi verildi.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek için denetimlerine ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Huzurlu trafik denetimleri kapsamında taksi durakları ve ticari taksileri denetleyen ekipler, taksi sürücülerini bilinçlendirmek adına afiş ve İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 12 kuralın yer aldığı broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Dağıtılan "12 Kural" broşüründe şu ifadeler yer alıyor:

"Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz", "Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız", "Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz", "Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız", "Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız", "Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz", "Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergahı sunmalısınız", "Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz", "Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz", "Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız", "Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz", "Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız."