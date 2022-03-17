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Bilecik’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 07 HBC 16 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü G.E., Küplü köyü kavşağına geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kavşaktaki refüje çarparak durdu. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan B.O. ve M.Y. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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