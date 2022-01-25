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Bilecik’te ulaşıma kapalı yol kalmadı

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, günlerdir devam eden kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan devlet ve köy yollarının tamamen açıldığını belirterek, genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Bilecik’te ulaşıma kapalı yol kalmadı
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, günlerdir devam eden kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan devlet ve köy yollarının tamamen açıldığını belirterek, genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

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Bilecik’te günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde 244 köyden 67’sinin yolu ulaşıma geçtiğimiz gün kapandı. Bugün itibariyle kapanan köy yolunun kalmadığı anlatan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Ekiplerin ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma konusunda seferber oldu. Bilecik’te kapalı devlet ve köy yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz açtığımız yollarda genişletme çalışmalarına devam etmektedir. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım” ifadelerine yer verdi.

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