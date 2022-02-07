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Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.

Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 22-28 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik’te 628,21 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 678,50 olarak kayıtlara geçmişti.

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