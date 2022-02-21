Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 4-11 Şubat tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik’te 700,29 olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam geçtiğimiz hafta 703,19 olarak açıklanmıştı.