banner4556

Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı

banner4336

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.

Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı
banner4582

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik’te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.

banner4575

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 15-1 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik’te 678,50 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 769.3 olarak kayıtlara geçmişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sokak sokak gezip poğaça satan Şişman Amca’nın...
Sokak sokak gezip poğaça satan Şişman Amca’nın...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349