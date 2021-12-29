Bilecik’te yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan araç, başka bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesi’ne seyir halindeki 11 AAL 750 plakalı otomobilin sürücüsü Mesut A., kent ormanını geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç aynı istikamette seyir halindeki Mustafa P. yönetimindeki 11 EF 299 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.