Bilecik’teki ev baskınında uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi

Bilecik’te jandarma ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 gram uyuşturucu madde ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Söğüt ilçesinde 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Bu kapsamda ekipler 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç ve evlerinde yapılan aramada, kullanıma hazır 11,66 gram metamfetamin, 16,17 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.