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Bilecik’teki Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi

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Bilecik’in ev sahipliği yaptığı Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona ererken, Ankara temsilcileri şampiyon oldu.

Bilecik’teki Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi
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Bilecik’in ev sahipliği yaptığı Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona ererken, Ankara temsilcileri şampiyon oldu.

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Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi. İstasyon Spor Salonu’nda erkek ve kız kategorilerinde düzenlenen müsabakalara 23 ilden yüzlerce sporcu katıldı. Turnuvada erkekler kategorisinde Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon olurken, Uşak Lisesi ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise Ankara Atatürk Lisesi turnuvayı şampiyon tamamlarken, Bursa Yıldız Anadolu Lisesi ikinci olarak Gençler Badminton Grup Müsabakalarını tamamladı. Dereceye giren okullar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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