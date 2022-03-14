Birinci olan öğrencileri tebrik etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda, 679 bin katılımcı arasından ’Özdeğerler’ kategorisinde birinci olan Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde 118 ülkede düzenlenen dünya çapında 679 bin katılımcısı bulunan ‘Uluslararası Robotik Kodlama Yarışması’nda bu yıl Bilecik’i Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu temsil etmişti. Türkiye’den yarışmaya katılan katılımcıların birçoğunun özel okul ve kolejde yetiştiği yarışmada Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri rakiplerini geride bırakarak 4 kategori arasından, ’Özdeğerler’ kategorisinde Türkiye birincisi olamaya hak kazandılar. Aldıkları derece ile Bilecik’in ismini Türkiye çapında duyuran öğrencileri tebrik eden İl Müdürü Akyol, öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı. Öğrencilere hediyelerini veren Akyol, öğrencilere başarılarının devamını diledi.