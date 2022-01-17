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’Bizim kızlar’ Eskişehir deplasmanda puansız döndü

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Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig’de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ekibi Eskişehir deplasmanda puansız döndü.

’Bizim kızlar’ Eskişehir deplasmanda puansız döndü
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Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig’de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ekibi Eskişehir deplasmanda puansız döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig 4’üncü grup 13’üncğ haftasında Eskişehir-Yenikent Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Tepebaşı Gençlik, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünü 3-0 yendi. Maçın ilk seti 25-11, ikinci seti 25-15 ve 3’üncü seti 25-12’lik skorla kazanan Tepebaşı Gençlik bu galibiyetle 26 puana yükseldi. 9 takımlı ligde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünü 18 puanla 5 sıradaki yerini korudu.

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Ligin diğer bir Bilecik temsilcisi Bilecik Belediyespor 19 Ocak günü İstasyon Spor Salonu’ndan saat 19:00’da İzmit Spor’u konuk edecek.

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