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"Bizim Kızlar" İzmit Spor’u 3-2 yendi

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.

"Bizim Kızlar" İzmit Spor’u 3-2 yendi
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.

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İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma "Bizim Kızlar"ın galibiyeti ile sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen ve 2-3 sona eren maçta set sayıları (18-25) (25-16) (16-25) (25-18) olurken son seti (9-15) alan "Bizim Kızlar" maçı kazanmayı başardı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı grubunda 5. sırada yer alıyor.

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