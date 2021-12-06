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“Bizim Kızlar”dan bu hafta mağlubiyet geldi

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde Yalova Çiftlikköy Belediye Spor karşısında 3-1 mağlup oldu.

“Bizim Kızlar”dan bu hafta mağlubiyet geldi
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde Yalova Çiftlikköy Belediye Spor karşısında 3-1 mağlup oldu.

"Bizim Kızlar” Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ilk iki seti 25-12 ve 25-18 kaybederken 3. Seti 22-25 kazandılar. 4. Seti 25-18 skorla alan Yalova Çiftlikköy Belediye Spor maçı da 3-1’lik bir skorla kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı 12 Aralık 2021 Pazar günü Bozüyük yeni stadyumunda MFA Zonguldak DSİ ile karşılaşacak.

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