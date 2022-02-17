Bocce Bilecik Şampiyonası sona erdi

Bilecik Okul Sporları Küçükler ve Gençler Bocce İl Şampiyonası, Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Bocce sahasında yapılan müsabakalarla sona erdi.

Müsabakalarda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyalarını İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Dilaver Tetik, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Selçuk Özdemir, Yenipazar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Uğur Yücel ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam takdim etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, "Müsabakalarımızı sorunsuz bitirdik. İleri tarihlerde ilimizi Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler’de Bozüyük Albay İbrahim Çolak, Genç Kızlar’da Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi, Genç Erkekler’de ise Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri temsil edecek” dedi.