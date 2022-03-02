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Böyle doğum günü kutlaması görülmedi

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1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur’a antrenman sonrası takım arkadaşları doğum gününü kutladı. Aktemur’un önce kafasında yumurta kırdılar, ardından üzerinden bir paket un boşalttılar.

Böyle doğum günü kutlaması görülmedi
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1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur’a antrenman sonrası takım arkadaşları doğum gününü kutladı. Aktemur’un önce kafasında yumurta kırdılar, ardından üzerinden bir paket un boşalttılar.

Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor’un başarılı kalecisi Mete Aktemur 26 yaşına girdi. Üzerinde kulübün logosu bulunan pasta yaptıran arkadaşı dün gece antrenman sonrası stat çıkışı ilk olarak Mete Aktemur kafasında yumurta kırdılar, ardından üzerinden bir paket un boşalttılar. Ardından pastayı üfleyen Aktemur, takım arkadaşları yöneticilerle hatıra fotoğraflı çektirdi.

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