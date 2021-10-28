29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bozüyük 3 Bant Bilardo Cumhuriyet Kupası" sahiplerini buldu.

Bozüyük’ü çeşitli platformlarda temsil eden Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Murat Kiremitçi tarafından düzenlenen turnuva yoğun ilgi görürken, Perşembe akşamı oynanan final müsabakaları sonucunda turnuvada dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

Kupa töreni ve final maçlarına Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Bozüyük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, İyi Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, Memleket Partisi İlçe Başkanı Şükrü Çetiner, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda bilardo seven katıldı.

Heyecan dolu geçen final müsabakası sonucunda Turnuva’nın 1.si Gürhan Şayer, 2. Kadir Bektaş, 3. İlker Akgün ve 4. Ahmet Yeniler oldu. Dereceye giren katılımcılara kupalarını Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ve protokol üyeleri takdim ederken ayrıca desteklerinden ve emeklerinden dolayı Mesut Gencer ve Murat Kiremitçi’ye de plaket takdim edildi. Katılım gösteren tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu Bozüyük’te bilardonun gelişmesi için bu tarz turnuvaların çok önemli olduğunu belirtti. Turnuva sonunda İl Temsilcisi Murat Kiremitçi Bilardo sporuna vermiş olduğu destekler için Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve başkan yardımcılarına teşekkür etti.