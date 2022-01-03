Bozüyük Belediye Tiyatro Ekibi Sanatevi’nde ilk misafirleriyle buluşuyor

Bozüyük Belediye Tiyatro Ekibi sömestr tatilinde çeşitli atölye çalışmalarıyla 5-15 yaş arası çocuk ve gençlerle buluşuyor.

Sömestr atölyeleri için kayıtlar Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde alınacak. Bireyler seçtikleri atölyede yaş gruplarına göre ayrılacak ve tüm atölye çalışmaları uygulamalı olacak yapılacak. Drama Atölyelerinde; katılımcılar empati, liderlik, özgüven gibi soyut kavramları eğlenceli oyunlar oynayarak keşfedecekler. Kukla Yapım ve Oynatım Atölyelerinde; katılımcılar Astronot Kukla yapmayı öğrenecekler ve kendi yaptıkları kuklaları uygulamalı olarak gizemli bir uzay yolcuğunda oynatma fırsatı yakalayacaklar. Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oyuncak Yapım Atölyelerinde katılımcılar evde, okulda, dışarıda kullanıldıktan sonra geri dönüşüme atılan malzemelerle nasıl oyuncak yapılacağını öğrenirken bir yandan daha temiz bir dünya algısını da sahiplenmiş olacaklar.Çılgın Profesörle Deney Atölyelerinde, çocuklar fiziğin ve kimyanın gücünü deneylerle keşfedecekler. Bera Abla Masal Anlatıyor Atölyesi ise Bozüyük Belediye Tv sosyal medya hesaplarından uzun zamandır Bozüyük’ün çocukları ile buluşan Bera Abla, bu atölyede interaktif masal anlatacak. Atölye, bu masalı her zaman arkadaşlarımıza hatırlatacak bir uygulama ile son bulacak.

Sömestr atölyeleri ile faaliyete geçen Bozüyük Belediyesi Sanatevi, dönem dönem düzenleyeceği sanatsal ve kültürel etkinliklerle Bozüyüklü misafirlerini ağırlamaya devam edecek.