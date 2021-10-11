Bozüyük Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Bozüyük Belediye Tiyatrosu’ ilk mezunlarını verdi.

2019’da kurulduktan sonra öğrencilerini şan, dans, genel kültür ve oyunculuk sınavları sonunda seçmeyle alan Tiyatro, ilk sene bu sınavı kazananlarla iki yıl boyunca eğitimlere devam etti. Bu eğitim sürecinde öğrenciler; Sahne, Doğaçlama, Ses ve Konuşma, Çocuk Tiyatrosu, Türk Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Tarihi ve Oyun İnceleme derslerini aldılar. İki yılın sonunda mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, geçen yıl açılan sınavı kazanan 1.sınıf öğrencileri, Bozüyük Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kıvanç Pehlivanoğlu, Genel Sanat Yönetmen Yardımcıları İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı ile mezuniyet yemeğinde bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen mezuniyet yemeğinde Genel Sanat Yönetmeni Kıvanç Pehlivanoğlu 2021-2022 tiyatro sezonu içinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin ve eğitmenlerin sahnede seyirci karşısına çıkacağı yetişkin oyunu provalarına başlandığının müjdesini verdi. Mezun olan öğrenciler bu sezon sahnelenmesi planlanan, bir yetişkin ve bir çocuk oyununda görev alarak eğitimlerine artık sahne üzerinde, seyirci karşısında devam etmenin heyecanını yaşayacaklar.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun sanata ve sanatçıya destekleriyle yoluna hızla devam eden Bozüyük Belediye Tiyatrosu, bu sezon toplamda iki yetişkin ve bir çocuk oyunu ile perdelerini açacak ve Bozüyüklü sanatseverlere sezon boyunca her hafta düzenli olarak oyunlar sahneleyecek.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu; mezun olan, eğitimine devam eden ve bu sene 3.sü açılacak olan sınav sonucunda bünyesine katacağı yeni öğrencileri ile Bozüyük’te uzun soluklu sanat yolunda emin adımlarla ilerliyor.