Bozüyük Belediyesi başkan yardımcıları, nöbetçi kamu personelinin yeni yılını kutladı

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, yeni yıl akşamı çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti.

Bölge Trafik Müdürlüğü, Sevgi Evleri, 112 Acil Servis, polis ve çevik kuvvet kontrol noktaları, diş hastanesi, nöbetçi eczaneler, Belediye Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü nöbetçi ekibi ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nü ziyaret eden başkan yardımcıları, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkacıoğlu’nun selamlarını ileterek çeşitli ikramlarda bulundular. Ziyaretlerde vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışan herkese teşekkür eden başkan yardımcıları yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ettiler. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren kamu personelleri ise başkan yardımcılarına teşekkür ettiler.