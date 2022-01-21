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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü U-14 Basketbol takımı şampiyonaya galibiyetlerle başladı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü U-14 Basketbol takımı şampiyonaya galibiyetlerle başladı.

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U-14 Basketbol Erkekler İl Birinciliği için 2 takımlı grupta mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvaya galibiyetlerle başladı. Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve oldukça heyecanlı geçen maçlarda Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor a takımı, Bilecik Tedak Sporu 46-33, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor B takımı da Gençlik Spor’u 30-22 yenmeyi başardı. Gayretli çalışmaları ile başarılı bir performans sergileyen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü basketbol takımları şampiyonanın iddialı takımları arasında yer alıyor.

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