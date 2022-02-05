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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bilecik İl Şampiyonası U18 kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyonlar belli oldu.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bilecik İl Şampiyonası U18 kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyonlar belli oldu.

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Bozüyük Spor Salonunda oynanan şampiyonluk mücadelesi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün a ve b takımı karşı karşıya geldi. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımı müsabakayı kazanırken, il şampiyonu oldu. Müsabaka sonundan kupa töreninde Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Takımları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Yardımcısı; "İl Şampiyonluğunun ardından Türkiye genelinde oynanacak karşılaşmalarda hepinize başarılar diliyoruz" dedi.

Basketbol Bilecik İl Şampiyonu U18 Erkeklerde birinci Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü a takımı olurken, ikinci b takımı, U18 Kadınlarda turnuvasında birinci Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü a takımı, 2’inci ise b takımı oldu.

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