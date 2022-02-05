Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bilecik İl Şampiyonası U18 kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyonlar belli oldu.

Bozüyük Spor Salonunda oynanan şampiyonluk mücadelesi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün a ve b takımı karşı karşıya geldi. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımı müsabakayı kazanırken, il şampiyonu oldu. Müsabaka sonundan kupa töreninde Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Takımları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Yardımcısı; "İl Şampiyonluğunun ardından Türkiye genelinde oynanacak karşılaşmalarda hepinize başarılar diliyoruz" dedi.

Basketbol Bilecik İl Şampiyonu U18 Erkeklerde birinci Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü a takımı olurken, ikinci b takımı, U18 Kadınlarda turnuvasında birinci Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü a takımı, 2’inci ise b takımı oldu.