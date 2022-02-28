banner4556

Bozüyük Belediyesi’nden kandil şekeri ikramı

banner4664

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük Belediyesi’nden kandil şekeri ikramı
banner4584

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

banner4336

Bozüyük’te Miraç Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Adnan Kahveci Parkı yenileniyor
Adnan Kahveci Parkı yenileniyor
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666