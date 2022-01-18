banner4556

Bozüyük beyaza büründü

banner4336

Bozüyük’te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük beyaza büründü
banner4584

Bozüyük’te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

banner4575

Yoğun kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan belediye ekipleri vatandaşların, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarına ilk olarak ana arterler, hastane güzergâhı ve dolmuş servis güzergâhlarından başladı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yaya ekipleri tarafından da ana cadde üzerindeki kaldırımlar ile kapalı pazar kaldırımlarında temizlik çalışması yapıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kamyonetteki camlar üzerlerine devrildi: 2 işçi...
Kamyonetteki camlar üzerlerine devrildi: 2 işçi...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321