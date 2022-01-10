Bozüyük Fen Lisesi’nin Genç Kızlar Dart Takımı İl Şampiyonu oldu

Bozüyük Fen Lisesi’nin Genç Kızlar Dart Takımı, Bilecik’te düzenlenen turnuva sonunda İl Şampiyonu olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Fen Lisesi Genç Kızlar Dart Takımı turnuva sonunda Okul Müdürü Evren Canyılmaz ve Beden Eğitimi öğretmenleri Abdülkerim Erkol ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’i ziyaret ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bilecik’te yapılan okullar arası Dart Genç Kızlar yarışmalarında il birincisi olan Bozüyük Fen Lisesi Dart Takımına madalya, başarı belgesi ve kupalarını takdim etti. Bozüyük Fen Lisesi Genç Kızlar Dart Takımını tebrik ederek, bölge finallerinde başarılar diledi.