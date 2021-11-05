Bozüyük yeni bir camiye kavuşuyor

Osmanlı Camii Derneği ve Bozüyük 4 Eylül Metristepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sabahattin Terle, Metristepe Camii yapılması için görüşmeler başladığı belirterek, "Camii yapımı çalışmalarımızı başladığımız mahalle sakinlerimize ve halkımıza duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Derneki Başkanı Sabahattin Terle ve yönetimi Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından bilgi veren Terle, “Bozüyük Belediyesi destekleriyle 4 Eylül Metristepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz 4 Ekim 2021 tarihlerinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Derneğimiz 30 Ekim 2021 olağan genel kurulu toplantısıyla yönetim kurulu seçimlerini tamamlamış olarak 2 Kasım 2021 tarihli resmi dilekçesi ile mahalle sakinlerimizden gelen talepler çerçevesinde Bozüyük Belediyemizden yapılması planlanan Metristepe Camii için Muammer Aksoy Caddesi ve Gençlik Caddesi’nin birleşiminde yer alan için toplantı talep edilmiştir. 4 Kasım 2021 tarihinde Bozüyük Belediyesi’nde gerçekleşen toplantımızda talebimiz belediyemizce olumlu karşılanarak cami yapımı çalışmalarımızı başlatmak adına yönetim kurulu olarak hizmete başlayacağımızı mahalle sakinlerimize ve halkımıza duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve belediye yönetimine değerli destek ve katkıları adına teşekkür eder, camii yapımı ile ilgili tüm işleyiş, karar ve faaliyetlerin sadece derneğimiz yönetimi tarafından alındığını bilginize sunarız" dedi.

Ziyarette 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı ile Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu da hazır bulundu.