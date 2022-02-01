banner4556

Bozüyüklü genç sporcular ildeki başarılarını sürdürüyor

banner4336

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları geleceğin profesyonelleri olabilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, il genelinde yapılan müsabakalarda ilçemizi başarı ile temsil ediyor.

Bozüyüklü genç sporcular ildeki başarılarını sürdürüyor
banner4584

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları geleceğin profesyonelleri olabilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, il genelinde yapılan müsabakalarda ilçemizi başarı ile temsil ediyor.

banner4575

Turnuva tüm hızı ve heyecanı ile devam ederken, Basketbol U-16 Erkekler ve Kızlarda "il şampiyonu" olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A) takımları; kupa ve madalyalarını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ün elinden aldı. Voleybol Küçük Kızlarda ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor (A) Takımı yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hollanda’da ölüm kalım savaşı veren lösemi...
Hollanda’da ölüm kalım savaşı veren lösemi...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616